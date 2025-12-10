不登校の児童生徒が過去最多となる中、海外の取り組みから学ぼうと、文部科学省は１０日、「不登校国際フォーラム」を初めて開催した。フォーラムには、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）、米ロードアイランド州、英国、ノルウェーの教育関係者が出席。現地とオンラインの同時開催で、会場には約８０人が参加した。フォーラムでは各国の不登校の状況や取り組みが紹介された。ロードアイランド州では、知事や教育長ら行政だけでな