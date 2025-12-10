『ぬいぐるみ』みたいな犬種５選 毛がふわふわな犬種は数多く存在しますが、中でも“ぬいぐるみ”のようなふわふわ感を持つ犬種は日本国内でも人気が高い傾向にあります。ここでは、『ぬいぐるみ』みたいな見た目の犬種を5種類みていきましょう。 1.トイプードル 日本国内でも長い間、高い人気を誇っているトイプードルは、カールがかったふわふわの毛が特徴的な犬種です。 ふわふわでもこもこな見た目な