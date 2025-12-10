キノコ類の栽培と販売を手掛ける新潟市南区の会社が県外産のシイタケなどを「新潟県産」と偽って表示し販売していたことがわかりました。社長が取材に応じ「オーダーに応えたくてやってしまった」と説明。謝罪しています。〈中山食茸中山芳雄社長〉「表示法違反ということでとても…ご心配じゃないなご迷惑をおかけしてまことに申し訳ございませんでした」深々と頭を下げるのは新潟市南区にある中山食茸の中山芳雄社