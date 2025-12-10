日本サッカー協会（JFA）は12月10日、日本代表が来年３月31日に、イングランドのウェンブリー・スタジアムでイングランド代表と国際親善試合を行なうことが決定したと発表した。試合は現地時間の19時45分（日本時間4月1日の 3時45分）にキックオフされる。テレビ放送については調整中となっている。対戦相手のイングランド代表は、のFIFAランキングで４位（2025年11月20日時点）。日本との過去の対戦成績は、日本の０勝２敗