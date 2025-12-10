»°ãø¤Èµ×ÊÝ¤Ï¿¹ÊÝ¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ç¤«¤»¤ÌÀïÎÏ¤À(C)Getty ImagesËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ç»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï½éÍ¥¾¡¤âÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¡£Âç²ñ¤Î¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹¤Ë¤â°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¡È»Ë¾åºÇ¶¯¡É¤ÎÁ°É¾È½¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëÃæ¡¢°ìÊý¤Ç¤Ï¹¶·â¿Ø¤Î¼çÎÏ¤òÃ´¤¦¤Ç¤¢¤í¤¦Áª¼ê¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÉÔ°Â»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÆ°²è¡Û¾×·â¤ÎÊÑËÆ¥¹¥Þ¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¥¹¥Ê¥¤¥Ç¥ë¤Î¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¤È¤·¤¿¶á±Æº£µ¨¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç