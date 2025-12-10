スウェーデンのストックホルムではまもなくノーベル賞の授賞式が行われます。会場の前から伝えます。青い建物が授賞式が行われる会場です。授賞式は5時間後にはじまる予定で会場内では今、受賞者も参加してのリハーサルが行われています。日本人受賞者の坂口さんと北川さんは、滞在先のホテルを出てこちらに到着しました。9日に取材に応じた坂口さんは、「受賞を実感できたらうれしい」と話し、また北川さんは、「授賞式ではしっか