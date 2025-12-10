なか卯が展開する丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は、12月17日午前11時から、年越しの時期の定番商品「鴨そば」を販売する。「鴨そば」は、鴨肉を使った3種類のトッピングと、鴨のコクと旨みが溶け込んだつゆで、鴨の味わいを存分に堪能できる商品。鴨を様々な形で味わえるよう、トッピングには身の締まったむね肉、柔らかなもも肉、旨みが詰まった肉団子の3種類を使用している。青ねぎとふんわりジューシーな“おあげ”を添え、具