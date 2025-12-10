岩手県二戸市は１０日、農場の牛舎に居座っていた成獣のクマ１頭を緊急銃猟で駆除したと発表した。緊急銃猟の実施は県内で４例目。市によると、８日朝に同市上斗米の「大森農場」から、牛舎にクマがいると１１０番があった。箱わなを設置して捕獲を試みたが、クマは牛舎の梁（はり）の上からほとんど動かず、２日間にわたり市職員や二戸署員らが警戒にあたった。市は農場関係者が被害に遭う恐れがあるとして、緊急銃猟の実施を