（資料写真）９日深夜から１０日未明にかけて、横浜市内で火災が相次いだ。９日午後１１時５０分ごろ、同市南区南太田１丁目、鉄筋コンクリート７階建てマンション３階の男性（５７）方で「炎は見えていないが、大量に煙が出ている」と近隣住民から１１０番通報があった。この部屋を焼き、南署が出火原因を調べている。署によると、男性は１人暮らし。けがはなく、出火当時は就寝していた。１０日午前１時半ごろ、同市金沢