今回、Ray WEB編集部はこわい彼女について読者に話を聞いて漫画にしてみました。彼女に共感しただけなのになぜか「口答え」したことに...！？このあと2人はどうなるのでしょうか？原案：Ray WEB編集部作画：ささみりせライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】モラハラ気質な彼女…ついに耐えきれなくなった主人公の【反撃方法】とはいったい！？