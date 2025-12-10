俳優の本郷奏多が１０日、横浜市の赤レンガ倉庫で行われた「『ＰｏｋéｍｏｎＬＥＧＥＮＤＳＺ―ＡＭ次元ラッシュ』配信記念イベント」に出席した。幼少期のクリスマスプレゼントでポケモンにハマったという本郷。ポケモンに登場するキャラクターの飾りがついたツリーを点灯すると「甥っ子のためにいいですか？」と自らのスマホを取り出し、撮影。自身とポケモンのツーショットも自撮りで収めた。ポケモン愛は止ま