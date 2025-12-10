◆第１８回カペラＳ・Ｇ３（１２月１４日、中山競馬場・ダート１２００メートル）追い切り＝１２月１０日、栗東トレセンテーオーエルビス（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ヴォラタイル）は６ハロン戦に投入後、スケールの大きな走りで３連勝中。この日は３戦ぶりにコンビを組む鮫島駿の騎乗で坂路へ。楽な感じながら、ラスト１ハロンは１１秒９と充実ぶりを感じさせた（４ハロンは５３秒８）。「単走だと反応がない馬ですが、