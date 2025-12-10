西武・野田海人捕手（２０）が１０日、埼玉・所沢市の球団事務所で契約更改に臨み、５０万円減の６００万円でサインした。（金額は推定）九州国際大付から２２年ドラフト３位で西武に入団。昨年１０月に「脛骨（けいこつ）粗面骨片切除術」を受けたが、１軍出場はいまだ果たせておらず、「つらかったなというのが正直な気持ち」と３年目シーズンを振り返った。チームは今季のドラフト１位で明大の強打の捕手・小島大河を１位