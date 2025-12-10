ももいろクローバーＺ百田夏菜子が１０日、横浜市の赤レンガ倉庫で行われた「『ＰｏｋéｍｏｎＬＥＧＥＮＤＳＺ―ＡＭ次元ラッシュ』配信記念イベント」に出席した。クリスマスマーケットが行われる同所でのイベント。自宅では「年末は気づいたらあっという間に過ぎてしまう。最後に慌てないように」と１０月頃からツリーを出しているという。当日は「毎年クリスマスのライブをやっている」と今年もさいたまスーパ