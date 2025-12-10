6人組グループ・SixTONESが、10日放送のフジテレビ系音楽の祭典『2025 FNS歌謡祭』の第二夜に出演。「デビュー6周年SPカバーメドレー」としてジュニア時代からカバーしていた先輩グループの楽曲を披露した。【写真】12月10日放送『FNS歌謡祭』第2夜出演者SixTONESは、2026年発売のベストアルバム『MILESixTONES -Best Tracks-』に収録される先輩の楽曲のうち、未解禁の4曲を初解禁。歌唱前、総合司会の相葉雅紀が「ヒントをく