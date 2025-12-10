取材に応じる日本維新の会の中司宏幹事長（右）と池下卓衆院議員＝10日、国会日本維新の会は10日、所属する池下卓衆院議員側の公設秘書給与不正受給疑惑を東京地検特捜部が捜査していると報じた読売新聞の誤報を巡り、日本新聞協会に文書で申し入れを行った。協会による検証、誤報に対するガイドラインの策定、第三者検証機関設置などを要請。1カ月以内の回答を求めた。維新は、誤報が池下氏や関係者に対する重大な人権侵害を