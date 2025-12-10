来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝に出場する２１チームのエントリー選手（各１６人以内）が１０日、発表された。都内では記者発表会とトークバトルが行われた。３連覇を狙う青学大の原晋監督は、駒大の藤田敦史監督に「大八木（弘明）総監督は運営管理者に乗車されるのでしょうか」と質問。箱根路に語り継がれる選手を鼓舞する名言「男だろ！」による選手の走力アップを警戒しているようで、「乗車