『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025』（以下、『THEゴールデンコンビ』）が、Prime Videoにて独占配信中だ。お笑いの最前線で活躍する実力派芸人たちが一度限りの「オリジナルコンビ」を結成し「即興コント」の頂点を決める究極のお笑いサバイバルバトルの第二弾となる今回、2年連続で番組サポーターを務めるのが、乃木坂46・林瑠奈だ。MCの千鳥とともに番組を盛り上げる役割を担うなかで得