同じ年齢の友達でも、出産タイミングが異なると子どもの年齢もバラバラ。自分は子育て真っ只中であっても、相手は子育てが一段落している場合もありますね。そうすると置かれている状況の違いから相手のちょっとした言葉が気にさわることも。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。『45歳同級生の友達のマウントにイラッとします。「子どもたちはまだ小さいし、これからだよね〜！いいなぁ、子育てが終わ