¤Ò¤¿¤¹¤é¤«¤¸¤Ã¤Æ¤Û¤ª¤Ð¤ê¡Ä¥¢¥¤¥É¥ë¤Î×¢ÅÄ¤¢¤¤¤«(26)¤¬¡Ö¼ç¿©¤ÏÃÝ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥¬¥ê¥¬¥ê¤«¤¸¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖMaison de Queen¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¡Ö»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¼«¼¼¤ò¡Ö¤¢¤¤¤Ñ¤ó¤ÀÂ¼¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢¥Ñ¥ó¥À¥°¥Ã¥º¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Ê¤É?¥Ñ¥ó¥À°¦?¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°¦¾Î¤Ï¡Ö¤¢¤¤¤¢¤¤¡×¡£X¤Ë¡Ö¼ç¿©¤ÏÃÝ¤Ç¤¹¡×¤È½ñ¤­¹þ¤ß¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¥¬¥ê¥¬¥ê¤«¤¸¤Ã¤Æ¤Û¤ª¤Ð¤ê¡¢¡Ö¤ó¤ó¤ó¤ó¡Á¡Ê¤ª¤¤¤·¤¤¡Á¡Ë¡×