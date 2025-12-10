元兵庫県明石市長の泉房穂参院議員（62）が10日、ニッポン放送「垣花正あなたとハッピー」（月〜木曜前8・30）に生出演し、高市早苗首相の外交を辛口に評した。高市内閣が誕生して間もなく2カ月。外交や迅速な政策への評価の一方で、台湾有事を巡る発言による日中関係の悪化もあったが、世論調査では高い支持率をキープしている。番組では、高市政権の内政、外政について回顧。外交政策については、ジャーナリスト須田慎一