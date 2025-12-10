「サトウのごはん」がこの1年で3度目の値上げです。パックごはんのほか、切り餅も値上げします。サトウ食品によりますと、値上げするのはパックごはんの「サトウのごはん」シリーズ全47品です。来年3月2日の出荷分からおよそ12％値上げします。主力の「新潟県産コシヒカリ」200グラムは、希望小売価格が税込み284円から319円に、5食パックは税込み1420円から1598円になります。パックごはんの値上げ発表は今年に入って3回目で、「