全世界歴代興行収入ランキング1位に君臨する映画『アバター』（2009年）、同ランキング3位の『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』（2022年）に続くシリーズ最新作『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』が、12月19日に公開される。最新作のプロモーションのため、監督のジェームズ・キャメロンが約3年ぶりに来日し、10日、都内で開催されたジャパンプレミアに登壇した。【写真】嬉しそう！熱い握手を交わすジェームズ・