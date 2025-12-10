自民党の治安・テロ・サイバー犯罪対策調査会がまとめた、外国人犯罪対策の提言案が10日、判明した。「検挙件数が増加傾向にある」として通訳の確保や、少数言語への対応を要請。不法滞在への厳正対処なども盛り込んだ。