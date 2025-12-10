県立がんセンター＝横浜市旭区（資料写真）９月に入院患者が食道がんの手術後に死亡する医療事故があった神奈川県立がんセンター（横浜市旭区）で、休止している食道がんと胃がんの手術の再開のめどが立っていないことが１０日、分かった。県議会厚生常任委員会で県が明かした。県によると、同センターは事故を受けて９月１７日から手術を休止している。原因を究明するため、院内に設置される事故調査委員会のメンバーを選任し