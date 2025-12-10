11日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』(毎週木曜20:00〜)では、横山裕(SUPER EIGHT)とムロツヨシをゲストに迎えた「ゴチになります!26」の後半戦が行われる。小芝風花ゴチバトルの舞台は伝統的な和食にフレンチとイタリアンが融合した料理が楽しめる 「和食 清水」。設定金額は35,000円で、ビリの自腹総額は9人で32万円前後となる。テーマは「みんなで(秘)宴会芸披露! 大忘年会ゴチ後半戦」。前