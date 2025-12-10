県議会の議員定数などを話し合う検討委員会が10日に開かれ、定数は現状の51のまま維持することに決まりました。 （吉留厚宏 県議（自民））「総定数については、現行の51人を基に検討を進めることが決定した」 鹿児島県議会の定数は現在、離島を特例で1人増やしていて51人です。 最大会派の自民党（33人）などが現状維持を主張する一方、第2会派の県民連合（7人）が、前回、定数を減らした2011年から人口が20万人以上減少してい