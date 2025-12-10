県内の小中学校で行われている土曜授業について、一部で廃止の動きが出ている中、鹿児島市教育委員会は10日の市議会で、市教委が主導しての廃止は行わない方針を示しました。 土曜授業は「ゆとり教育」などで全国的になくなりましたが、県内では2015年度からすべての公立小中学校で再開。全県で行っているのは九州では鹿児島だけです。 こうした中、県教育委員会は今年9月、来年度以降は「月1回程度」から、「実施する場合は年3