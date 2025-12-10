青森県東方沖でおととい8日に発生した最大震度6強の地震についてです。青森県弘前市に住む鹿児島県出身者に話を聞きました。 青森県弘前市に住む佐々木朋子さん(58)は、鹿児島県の姶良市出身です。2001年に青森出身の夫と結婚。今年2月から、たこ焼きの移動販売を行っています。 おととい8日夜の地震で、弘前市は震度4を観測しました。 （佐々木朋子さん）「縦型のガタガタという揺れではなくて、ゆっくり誰かに揺さぶられてる