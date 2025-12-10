ËÉ±Ò¾ÊÅý¹çËëÎ½´ÆÉô¤Ï¡¢12·î10Æü¸áÁ°1»þ¤´¤í¡¢¼ï»ÒÅç¤ÎÅìÌó70km¤Î³¤°è¤Ç¡¢Ãæ¹ñ³¤·³¥¸¥ã¥ó¥«¥¤Ⅱµé¥Õ¥ê¥²ー¥È´Ï¤¬À¾¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¥Õ¥ê¥²ー¥È´Ï¤Ï¤½¤Î¸å¡¢Âç¶ù³¤¶®¤òÀ¾¤Ë¿Ê¤ß¡¢Åì¥·¥Ê³¤¤Ø¸þ¤±¤Æ¹Ò¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤Î¥Õ¥ê¥²ー¥È´Ï¤Ï¡¢12·î8Æü¤ËÂç¶ù³¤¶®¤òÅì¤Ë¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Þ¤¿¡¢10Æü¸áÁ°6»þº¢¤Ë¤Ï¡¢µÜ¸ÅÅç¤ÎËÌÅìÌó140km¤Î³¤°è¤Ç¡¢ÊÌ¤ÎÃæ