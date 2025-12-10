女優の北川景子が１０日、都内で行われた「ＥＬＬＥＣＩＮＥＭＡＡＷＡＲＤＳ２０２５」授賞式に出席し、主演映画「ナイトフラワー」（内田英治監督）でエルベストアクトレス賞を受賞した。借金取りに追われ、ドラッグの売人になる主人公を演じ、第５０回報知映画賞の主演女優賞に続く栄冠。深紅のドレスでトロフィーを手に「魂で全身全霊でぶち当たっていくつもりで演じました。お客様に伝わったのなら、やって良かった