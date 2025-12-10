俳優の北川景子（39）が10日、都内で行われた『ELLE CINEMA AWARDS 2025』授賞式に登壇し、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』鑑賞中に娘が放った一言を明かした。【動画】北川景子、ヘビーな母親役”が続き本音ポロリ「幸せな役をやりたい」2025年を振り返り、北川は「お芝居で充実していた年だったんですけど、母親役をずっとやらせていただいて、子どもとの関係を改めていろいろ考えた年」と明かした。NHK連続テレビ小説『ばけ