高地合宿で調整する松下知之＝長野県東御市競泳で今夏の世界選手権のメダリストらが10日、長野県東御市での高地合宿を公開し、男子400m個人メドレーで銀メダルだった松下知之（東洋大）は愛知・名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねる3月の日本選手権へ「（個人メドレーで）2種目とも日本新を目指す」と語った。400mは11月末のジャパン・オープンで4分7秒67の好タイムを出した同じ大学の後輩、西川我咲に敗れただけに「負けられ