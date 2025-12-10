巨人・宇都宮葵星内野手（21）が、東京都千代田区の球団事務所で契約更改交渉に臨み、40万円増の年俸440万円で更改した。23年育成ドラフト3位で入団して2年目の今季は、2軍で84試合に出場して20盗塁。「プロ初ホームランも打てて、20盗塁は自信になった」と振り返った。本職の内野に加え、外野にも挑戦している21歳は、色紙に来季の目標を「超える」と書き込んで「今年の成績を上回り、支配下登録を勝ち取り、増田（大輝）選手の