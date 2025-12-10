人の移動が増える年末年始を前に、12月10日、佐渡汽船のカーフェリーで安全点検が行われました。「安全総点検」は佐渡汽船やバス、鉄道など公共交通機関で毎年この時期に行われています。10日は佐渡汽船のカーフェリーときわ丸の船内を北陸信越運輸局と新潟海上保安部の職員が見て回り、救命胴衣の数や救助艇など設備を確認しました。〈北陸信越運輸局軸丸真二次長〉「非常に体制としてはきちっと整理さ