（台北中央社）12月に入り、台湾でバンレイシやアテモヤなどのシーズンを迎えている。農業部（農業省）農糧署は、今年の生産量は不作だった昨年より47％多い2万7133トンに達する見込みだと発表。品質は良いとして購入を呼びかけている。同署の統計によると、バンレイシやアテモヤなどは東部・台東県を中心に生産されている。全国の年間生産量は約3万6504トンだが、昨年は複数の台風の影響で果樹園が被害を受け、生産量は約1万8402