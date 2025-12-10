なとりが、2026年1月21日にリリースする2ndアルバム『深海』の収録全曲およびCDに付属するブックレット内容を一部公開した。 （関連：【画像】なとり、2ndアルバム『深海』収録全曲＆ブックレットコメント参加アーティスト） 今回は、アルバムタイトルを冠した「深海」が1曲目に収録されるほか、ライブではすでに披露している「EAT」「FLASH BACK」など、新たに全10曲の収録が発表。CDとしては全18曲が収められ