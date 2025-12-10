任期満了に伴い、来年4月に投票が行われる浅口市長選挙に、現職の栗山康彦氏が立候補する考えを表明しました。 きょう（10日）開かれた浅口市議会で明らかにしたものです。 （栗山康彦氏）「浅口市をさらに前に進めていくために、これからも限りない挑戦を続け、全身全霊をかけて取り組むことをここにお約束申し上げます」 栗山氏は、岡山県議会議員などを経て、2010年の市長選で初当選し現在4期目です。子育て環境の改善や企業