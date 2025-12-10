（台北中央社）大手紙の聯合報は10日、2025年の台湾を代表する漢字に「罷」が選ばれたと発表した。今年は立法委員（国会議員）に対する大規模リコール（解職請求、中国語で「罷免」）運動が行われ、政界を揺るがした。同紙は2008年から「台湾を代表する字」を毎年発表しており、今年で18年目。各界の著名人や専門家が推薦した60字の候補の中から、一般投票で決まった。投票は11月13日から今月8日まで受け付け、計7万8184票が投じら