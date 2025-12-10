（台北中央社）台湾初の国産潜水艦試作艦「海鯤」について、海軍司令部参謀長の邱俊栄中将は10日、試験の進度は2カ月以上遅れているものの、潜水航行試験の準備を積極的に行っているとし、建造を担う台湾国際造船（台船）に対しては契約履行を適切に監督し、潜水艦国産化の目標を達成すると語った。海鯤は当初、今年11月に海軍へ引き渡される予定だったが、遅れが生じている。台船は先月28日、海上での浮上航行試験を終えたと発表