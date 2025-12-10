バルセロナに所属するウルグアイ代表DFロナルド・アラウホが、精神的問題からの回復に向けてイスラエルを訪れているようだ。9日、『マルカ』や『アス』など複数のスペインメディアが伝えている。ハンジ・フリック監督率いるチームで第2キャプテンを務めるアラウホは、今シーズンここまで公式戦15試合に出場し2ゴールをマーク。しかし、現地時間11月25日に行われたチェルシーとのチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第5節