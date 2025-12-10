12月10日までに、女優の川口春奈が自身のInstagramを更新。近影を公開し、その美貌が話題となっている。川口は、《素敵なアワードにご招待していただきました》と綴り、イベントに出演したことを報告。《すっかり年末ですね、早いなあ。どうか体調に気をつけてこころもからだも健康でいられますように！》と、ファンへの気遣いのコメントも添えて投稿した。「川口さんは、12月8日に行われた、『Qoo10 MEGA BEAUTY AWARDS 2025