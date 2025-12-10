9月に開かれた世界陸上選手権の女子10000メートルで入賞した、大村市出身の廣中 璃梨佳選手が市役所を訪れ、来年の抱負を語りました。 地元・大村市を表敬訪問したのは、日本郵政グループに所属する廣中 璃梨佳選手です。 9月に東京で開催された世界陸上選手権大会女子10000メートルでは6位に入賞。 前回のブダペスト大会の順位をひとつ上回る成績を収め、2大会連続入賞の快挙を成し遂げました.。