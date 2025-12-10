※12月18日、東証グロース市場に上場予定のミラティブ [東証Ｇ]、19日、東証スタンダード市場に上場予定のギミック [東証Ｓ]、パワーエックス [東証Ｇ]は10日、公開価格を発表した。 ●ミラティブ 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：12月18日 事業内容：ライブ配信プラットフォーム「Mirrativ」の 開発・運営及び周辺事業 公開価格：860円 仮条件：