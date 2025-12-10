12月10日までに、女優の佐々木希がInstagramを更新。プライベートのオフショットを公開し、話題となっている。佐々木は《オフの日に、家族で箱根旅行》と、家族水入らずで旅行したことを報告。同時に複数枚アップした写真には、旅行中に堪能した食事とともに、自撮りショットを公開した。そのなかには、お風呂上がりのような濡れた髪で浴衣を着た、すっぴん姿もあった。彼女の貴重なプライベートショットには、ファンも反応