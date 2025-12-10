2025年12月24日（水）、25日（木）の2日間限定で、『グランドメルキュール札幌大通公園』にて、クリスマスビュッフェ『Hokkaido White Christmas Dinner Buffet 2025』が開催されます。 画像：アコー 2日間限定で開催されるクリスマスディナーのメニュー数は約60種類。シェフが目の前で仕上げるライブキッチンの料理や、ビュッフェボードにはクリスマスの王道メニュー『ローストチキ