中国メディアの経視直播によると、中国高速鉄道のビジネスクラスの革張りシートについて、乗客から「高い金を出したのにウエットティッシュで拭いたら真っ黒になった」とする苦情が寄せられた。これについて、中国国家鉄路集団のオンラインサービス「12306」は8日、経視直播の電話取材に応じ、「高速鉄道の座席は定期的に清掃されているが、具体的な周期は列車側の規定によるので、カスタマーサービス側では照会できない。清掃の回