ＮＨＫ「おかあさんといっしょ」で、１７代うたのおねえさんを務め、「だんご３兄弟」（１９９９年）が空前の大ヒットとなった茂森あゆみ（５３）が９日、日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」に出演。育児について語った。茂森は、高校時代から交際していたテレビ局社員と２００２年４月に結婚。２１歳長男、１７歳次男、１４歳長女と３人の子に恵まれた。「一番つらかったのは、２人目が欲しくてもなかなか授から