２０２５年の映画界を総括する「ＥＬＬＥＣＩＮＥＭＡＡＷＡＲＤＳ授賞式」が１０日、都内で行われ、「エルメン賞」に俳優の吉沢亮（３１）が選出された。同賞は今年、目覚ましい活躍をした男性に贈られる。吉沢は主演映画「国宝」で歌舞伎を題材にした難役を見事に演じきったことが評価された。吉沢は「うれしいです。このようなきらびやかな場所に呼んでいただき光栄です」と喜び、「１年半の歌舞伎の稽古があって、