冬のボーナスが支給される時期となり、年末商戦が本格化していますが、今は物価高です。こうした中、どのようなものがなぜ売れているのでしょうか。 【写真を見る】物価高の年末商戦キーワードは「ご褒美」「節電」「NISAで投資」いろいろな店舗に売れ行きを聞いてみた 物価高でも･･･ご褒美は欲しい！ 12月7日、日曜日、熊本市の鶴屋百貨店は賑わっていました。スイーツ売り場も混雑し、夕方前には